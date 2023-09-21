Фельдшер краевой БСМП получила травму головы и рассечение верхней губы Фото: пресс-служба Краевой клинической больницы СМП

Полиция проводит проверку после нападения на фельдшера скорой в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Напомним, все произошло утром 21 сентября на улице Индустриальной. Прохожие вызвали скорую лежавшему мужчине. В области ушной раковины у него текла кровь.

Прибывшие медики начали оказывать помощь 30-летнему пациенту. Но в какой–то момент пьяный мужчина ударил фельдшера.

«В результате нападения фельдшер краевой БСМП получила травму головы и рассечение верхней губы», – сообщили в пресс-службе Краевой клинической больницы СМП.

Самому пациенту также оказали медпомощь. После этого мужчину задержали сотрудники Росгвардии.

«Допустивший противоправные действия мужчина задержан и доставлен в отдел полиции, где не смог объяснить мотивы своего поступка. По окончании разбирательства действиям краснодарца будет дана правовая оценка», – уточнили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.