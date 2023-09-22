Мужчину обвиняют в двойном убийстве Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Присяжные признали жителя Новороссийска виновным в двойном убийстве. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, все произошло в октябре 2021 года в станице Натухаевской. Обвиняемый заранее подготовился к убийству знакомой. Он задолжал женщине 110 тысяч рублей.

Обвиняемый попытался выманить знакомую из дома. Для этого он отключил электричество.

«Чтобы устранить проблему к дому прибыл ее отец, который застал обвиняемого на крыльце. Подсудимый нанес пожилому мужчине не менее 23 ударов принесенным с собой сучкорубом в область жизненно важных органов», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Отец женщины скончался. После этого обвиняемый набросился и на саму знакомую. Хозяйка дома в этот момент выбежала на улицу, чтобы помочь отцу. Тогда подсудимый и ударил женщину тем же сучкорубом. Пострадавшая скончалась на месте.

За происходящим наблюдал несовершеннолетний сын женщины. Тогда обвиняемый бросился за ним с криком «Я тебя убью!». Но мальчик успел убежать и позвать на помощь.

«По ходатайству подсудимого дело рассматривается с участием коллегии присяжных заседателей, которые огласили свой вердикт. Присяжные единогласно признали его виновным и не заслуживающим снисхождения», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Теперь суд вынесет приговор с учетом вердикта присяжных.