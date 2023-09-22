Полностью перекрывать Тургеневский мост во время ремонта не планируют

Тургеневский мост в Краснодаре не планируют перекрывать полностью для ремонта. Об этом глава города Евгений Наумов сообщил в большом интервью «КП» – Кубань» в преддверии 230-летия краевого центра.

В настоящее время проект ремонта Тургеневского моста готов.

«Планы по полноценному ремонту у нас есть. Это въезд в город, один из самых загруженных путепроводов. Ждем доведения средств», – отметил Евгений Наумов.

Уточняется, что во время ремонта движение будут ограничивать по двум полосам поочередно.