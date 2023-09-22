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НовостиОбщество22 сентября 2023 8:12

Тургеневский мост в Краснодаре не планируют перекрывать полностью для ремонта

Движение будут ограничивать по двум полосам поочередно
Светлана ОВДЕЙ
Полностью перекрывать Тургеневский мост во время ремонта не планируют

Полностью перекрывать Тургеневский мост во время ремонта не планируют

Тургеневский мост в Краснодаре не планируют перекрывать полностью для ремонта. Об этом глава города Евгений Наумов сообщил в большом интервью «КП» – Кубань» в преддверии 230-летия краевого центра.

В настоящее время проект ремонта Тургеневского моста готов.

«Планы по полноценному ремонту у нас есть. Это въезд в город, один из самых загруженных путепроводов. Ждем доведения средств», – отметил Евгений Наумов.

Уточняется, что во время ремонта движение будут ограничивать по двум полосам поочередно.