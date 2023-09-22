Кинотеатр «Аврора» Фото: Юлия ЧУБАКОВА

В Краснодаре изменили проект реконструкции кинотеатра «Аврора». Об этом глава города Евгений Наумов сообщил в большом интервью «КП» – Кубань» в преддверии 230-летия краевого центра.

Отмечается, что документ упростили, убрав подземную часть. Здесь планировали разместить развлекательные заведения и галерею.

«Само здание кинотеатра планируется восстановить в прежнем виде, в каком оно было до начала реконструкции», – отметил Евгений Наумов.

В настоящее время инвестор проводит противоаварийные, подготовительные работы и приступает к проектированию.

«„Аврора” получит вторую жизнь, я в этом уверен. Я тоже этого жду вместе со всеми краснодарцами. Просто нужно еще немного времени и терпения», – добавил глава города.