Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Два человека погибли в ДТП с двумя легковушками в Абинском районе Кубани. Авария произошла вечером 21 сентября на трассе «Краснодар - Верхнебаканский».

Предварительно, 57-летний водитель Great Wall выехал на красный сигнал светофора. В этот момент автомобиль столкнулся с Ford Fusion. В результате 73-летний водитель Ford и его 74-летний пассажир скончались на месте ДТП.

«Водитель автомобиля Great Wall был травмирован, ему назначено амбулаторное лечение», – уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани в ДТП с автобусом ФК «Краснодар» погиб один человек. 30-летний водитель Lada Priora скончался на месте. 22 ребенка, которые находились в автобусе, не пострадали.