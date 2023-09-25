Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Армавире 35-летний водитель погиб в ДТП на встречке. Смертельная авария произошла вечером 24 сентября на трассе Армавир - Отрадная.

Предварительно, 46-летний водитель «Нивы», проезжая со стороны Армавира в сторону ФАД Р-217 «Кавказ», выехал на встречную полосу. В этот момент автомобиль столкнулся с легковушкой ВАЗ-2114.

«В результате ДТП 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 скончался на месте», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.

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