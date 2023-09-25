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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 6:13

В Армавире 35-летний водитель погиб в ДТП на встречке

В Армавире устанавливают обстоятельства смертельной аварии с двумя легковушками
Светлана ОВДЕЙ
Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Армавире 35-летний водитель погиб в ДТП на встречке. Смертельная авария произошла вечером 24 сентября на трассе Армавир - Отрадная.

Предварительно, 46-летний водитель «Нивы», проезжая со стороны Армавира в сторону ФАД Р-217 «Кавказ», выехал на встречную полосу. В этот момент автомобиль столкнулся с легковушкой ВАЗ-2114.

«В результате ДТП 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 скончался на месте», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» – Кубань» сообщала о том, что в Новороссийске в ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла ВМW. Байкер на скорости влетел в трактор, который выполнял дорожные работы.