Водитель скончался на месте аварии Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 28-летний водитель погиб, врезавшись на иномарке в дерево. Авария произошла в ночь на 25 сентября на трассе Р-217 «Кавказ» в Успенском районе.

Автомобиль Volkswagen Passat проезжал со стороны Армавира в сторону Ставропольского края. Предварительно, водитель превысил скорость, не учел дорожные условия, отвлекся и съехал с дороги на встречную обочину. Здесь машина врезалась в дерево, которое находилось в кювете.

«В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Также в ДТП пострадали два пассажира автомобиля», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» – Кубань» сообщала о том, что в Армавире 35-летний водитель погиб в ДТП на встречке. Мужчина скончался до приезда скорой.