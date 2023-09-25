В Краснодарском крае за выходные в ДТП погибли 11 человек Фото из архива КП

В Краснодарском крае за выходные в ДТП погибли 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по региону. Всего в крае с 22 по 24 сентября произошла 61 авария.

В ДТП пострадали 72 человека, в том числе 14 несовершеннолетних. Водители 16 раз сбивали пешеходов. В результате 19 человек получили травмы.

Отмечается, что 12 аварий произошли из-за превышения скорости. В них погибли три человека, еще 14 пострадали. Шесть ДТП случились на встречной полосе. В результате два человека погибли и восемь были травмированы.

Напомним, на Кубани 61% ДТП случились из-за несоблюдения дистанции и выезда на встречку. 14% аварий в регионе связаны с наездом на пешеходов