Жительнице Краснодара дали 13 лет колонии за финансирование ВСУ Фото из архива КП

Жительница Краснодара осуждена за финансирование ВСУ. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все произошло в феврале 2022 года. Женщина нашла платежные реквизиты лица из Украины. собиравшего деньги для ВСУ. По этим данным она несколько раз перевела деньги – в сумме 100 тысяч рублей.

Противоправную деятельность выявили сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Суд признал женщину виновной в госизмене и назначил 13 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года.

«В доход государства конфискованы 100 тысяч рублей, переведенные осужденной для оказания финансовой помощи ВСУ. Приговор в законную силу не вступил», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, краснодарец осужден за призывы к ядерному удару по России.