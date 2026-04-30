НовостиПроисшествия30 апреля 2026 13:13

Жительнице Краснодара дали 13 лет колонии за финансирование ВСУ

Светлана ОВДЕЙ
Жительнице Краснодара дали 13 лет колонии за финансирование ВСУ Фото из архива КП

Жительница Краснодара осуждена за финансирование ВСУ. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все произошло в феврале 2022 года. Женщина нашла платежные реквизиты лица из Украины. собиравшего деньги для ВСУ. По этим данным она несколько раз перевела деньги – в сумме 100 тысяч рублей.

Противоправную деятельность выявили сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Суд признал женщину виновной в госизмене и назначил 13 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года.

«В доход государства конфискованы 100 тысяч рублей, переведенные осужденной для оказания финансовой помощи ВСУ. Приговор в законную силу не вступил», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, краснодарец осужден за призывы к ядерному удару по России.