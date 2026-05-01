В Туапсе после атаки БПЛА в ночь на 1 мая загорелся морской терминал

Оперштаб сообщил о пожаре на морском терминале в Туапсе

В Туапсе ликвидируют последствия ночной атаки беспилотников на морской терминал. В результате инцидента на объекте произошло возгорание, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По официальным данным, пострадавших нет. На месте работают сотрудники экстренных и специальных служб, которые занимаются тушением пожара и устранением последствий происшествия.

К работам привлечены 128 человек и 41 единица техники, в том числе подразделения МЧС России.

