Аэропорты Краснодара и Геленджика вернулись к работе 1 мая

Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу утром 1 мая после временных ограничений. Об этом сообщили в Росавиация.

Воздушные гавани приостанавливали прием и отправку рейсов с вечера 30 апреля. Ограничения вводились в целях безопасности на фоне событий в ночь на 1 мая, когда над рядом регионов России, а также акваториями Черного и Азовского морей было уничтожено 141 беспилотное летательное устройство.

Системы противовоздушной обороны работали, в том числе, над территорией Краснодарского края. В Туапсе в результате поврежден морской терминал, где продолжаются работы по ликвидации возгорания.

Такие же ограничения в ту же ночь действовали и в аэропорту Сочи.