Обстоятельства аварии устанавливаются

В Краснодаре в ДТП погиб 36-летний мотоциклист. Авария произошла на улице Батуринской вечером 3 мая.

Известно, что мотоциклист ехал по улице Батуринской со стороны улицы Чепигинской в сторону улицы Кирилла Россинского. Напротив дома №85 водитель не справился с управлением и врезался в забор.

«В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

«Проводится проверка, в том числе выясняется наличие водительского удостоверения у водителя мотоцикла», – добавили в Госавтоинспекции региона.

