Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель легковушки погиб при столкновении с деревом. Авария произошла в поселке Гирей в Гулькевичском районе в ночь на 4 мая.

38-летний водитель "Лады-Приоры" на пересечении улиц Парковой и Светлой превысил скорость. Не справившись с управлением, он врезался в дерево.

«В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой помощи», – сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодаре в ДТП погиб 36-летний мотоциклист. Водитель не справился с управлением и врезался в забор.