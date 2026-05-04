17 тысяч кубометров нефтеотходов собрали и вывезли на утилизацию в Туапсе

Фото: Оперштаб Кубани

В Туапсе продолжают устранять последствия разлива нефти, который произошел после серии атак БПЛА на нефтеперерабатывающий завод. По сообщению оперативного штаба Краснодарского края, специалисты собрали и вывезли на утилизацию уже 17 тысяч кубометров отходов.

«Из этого объема более 1,8 тысячи кубометров [загрязненного нефтепродуктами грунта, гальки и водомазутной смеси] – за последние сутки», – уточнили в региональном оперштабе.

Работы по устранению последствий ведутся круглосуточно. Сейчас в них задействованы около 730 специалистов, среди которых сотрудники МЧС России, «Кубань-СПАС», администраций и предприятий муниципалитетов, а также 65 единиц техники.

Кроме того, непосредственно в городе волонтеры продолжают наводить порядок после пожара. Они очищают улицы, дворы и общественные пространства от мусора.

