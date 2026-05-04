На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с градом и ветром

Дожди и сильный ветер прогнозируют на Кубани

В понедельник, 4 мая, погодная ситуация в Краснодарском крае останется сложной. Региональный гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение в связи с комплексом неблагоприятных метеоявлений. На всей территории края ожидается неустойчивая погода с сильными осадками.

По сообщению Краснодарского ЦГМСМ, на Кубани пройдут дожди и мощные ливни в сочетании с грозой и градом. В отдельных районах ожидаются очень сильные дожди. В горной местности осадки будут переходить в мокрый снег.

Кроме того, ожидается сильный северо-восточный ветер. Его порывы достигнут 20–22 м/с, а в некоторых районах до 28 м/с.

В крае сохранится прохладная погода. Днем воздух прогреется лишь до +12…+17 °С. В горах будет значительно холоднее - всего +2…+7 градусов. На Черноморском побережье дневная температура также не превысит +17 °С.

В краевой столице в понедельник будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-восточный с порывами до 9–14 м/с, а утром и днем сила ветра может возрасти до 15–17 м/с. Температура воздуха днем составит всего +12…+14 °С.

Жителям и гостям края рекомендуется соблюдать осторожность, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами.

