Все 10 школ Туапсе возобновили привычную работу 4 мая

В понедельник, 4 мая, образовательные учреждения Туапсе возобновили работу в обычном формате. По данным оперативного штаба Краснодарского края, все 10 городских школ с утра приняли учеников и проводят занятия по расписанию.

Ситуация с дошкольными учреждениями выглядит следующим образом: из 22 детских садов города 20 работают в штатном режиме. Временно закрытыми остаются только два объекта – детские сады № 22 и 25.

Приостановка их работы связана с территориальной близостью к нефтеперерабатывающему заводу. В настоящее время там продолжаются мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территорий. Специалисты приводят площадки в порядок после масштабных возгораний, которые произошли в результате атак беспилотников.

