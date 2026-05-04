Кубанские ученые разработали метод уничтожения сорняков электрическим током

Ученые Кубанского государственного аграрного университета представили инновационную технологию борьбы с сорняками, которая может совершить революцию в органическом земледелии. Метод основан на использовании высоковольтных электрических импульсов, уничтожающих нежелательную растительность на клеточном уровне, не нанося вреда почве.

Суть метода заключается в явлении электропорации. Кратковременный мощный разряд проходит через стебель растения к самому корню, создавая микроскопические поры в мембранах клеток. В результате клетки теряют тургор, а внутренние структуры растения коллапсируют. Технология позволяет разрушать не только наземную часть, но и корневую шейку, что исключает регенерацию даже самых стойких многолетних сорняков.

Ключевые преимущества метода:

Экологичность: Почва выступает лишь проводником, ее микробиота и плодородный слой не разрушаются. Отсутствует химический след, который оставляют традиционные гербициды.

Эффективность: Технология уничтожает до 96% сорняков, что сопоставимо с результатами химической обработки.

Безопасность урожая: Отсутствие пестицидов гарантирует чистоту плодов и ягод, что особенно важно для виноградников и садов, где культуры растут на одном месте десятилетиями.

«Почва выступает лишь обратным проводником, не подвергаясь деструкции и загрязнению», – цитирует руководителя проекта Сергея Белоусова ТАСС.

В настоящее время исследователи проводят полевые эксперименты в Краснодарском крае, подбирая оптимальные параметры тока для различных видов трав. В 2027 году ученые планируют создать 3D-прототип малогабаритного агрегата на базе мотоблока или мини-трактора. После завершения испытаний начнется поиск индустриального партнера для запуска серийного производства.

Технология ориентирована на садоводческие хозяйства, виноградарей и производителей органической продукции по всей России.

