В Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность

На территории края действует режим беспилотной опасности

На территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. Об этом в 03:19 5 мая сообщили через Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Существует угроза падения БПЛА», - говорится в сообщении РСЧС.

Если вы находитесь в здании, рекомендуется держаться подальше от окон и укрыться в помещении без остекления, например, в коридоре или кладовой. На улице следует немедленно найти укрытие в ближайшем здании, защищенном помещении (например, подвале или) либо расположиться в природных укрытиях – складках местности.

Если вы оказались в транспорте, рекомендуется выйти из него и укрыться в ближайшем безопасном месте.

В случае обнаружения обломков БПЛА ни в коем случае не подходите к ним и немедленно сообщайте о находке по номеру экстренной помощи 112.

