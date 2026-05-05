Рост солености Азовского моря изменит рыбный промысел

Азовское море продолжает постепенно осолоняться, и эта тенденция, по прогнозам ученых, сохранится в ближайшие десятилетия. Специалисты Южного филиала ГНЦ РФ ФГБНУ Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии рассказали интернет-порталу «Кубань 24», как эти изменения повлияют на морскую экосистему и промысел.

Ученые прогнозируют, что с вероятностью в 75% среднегодовые значения солености Азовского моря продолжат расти и к 2030-2040 годам достигнут 15,0-15,5 ‰ (промилле). Соленость воды зависит от множества факторов, включая приток пресной воды из рек Дон и Кубань, осадки, обмен водами с Черным морем через Керченский пролив, а также ветровые и стоковые течения.

Повышение солености уже создает более благоприятные условия для солоноватоводных и морских организмов. Это приведет к значительной переориентации промысла. Рыбаки Кубани будут все больше фокусироваться на таких видах, как камбала-калкан, пиленгас, барабуля, а также осетровые, популяция которых в море активно возрождается. Кроме того, ожидается устойчивый рост уловов промысловых беспозвоночных: креветок, рапанов, гаммаруса и артемии.

Эксперты отмечают, что даже при самом неблагоприятном сценарии повышения солености до 15,5-20,5 ‰, это не окажет существенного негативного влияния на состояние осетровых рыб.

«Будут сохраняться благоприятные условия для нагула проходных видов осетровых рыб и высокий уровень их кормовой базы. Это подтверждает целесообразность продолжения выращивания мальков осетровыми рыбоводными предприятиями и необходимость увеличения масштабов их выпуска», – прокомментировали ученые ВНИРО.

