В Новороссийске пожарные спасли двух человек из горящей пятиэтажки

Утром 5 мая в центре Новороссийска произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Сообщение о возгорании в пятиэтажке на улице Советов поступило диспетчеру службы спасения в 08:54.

Пожарные расчеты прибыли на место происшествия уже через пять минут. К этому моменту огонь охватил одну из квартир на площади 40 квадратных метров. Из задымленного здания спасатели экстренно эвакуировали 15 жильцов. Еще двоих человек удалось спасти.

Слаженные действия сотрудников МЧС позволили быстро остановить распространение огня: в 09:09 пожар локализовали, а к 09:38 полностью ликвидировали. В тушении принимали участие 10 человек личного состава и три единицы спецтехники.

«Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Причины возгорания устанавливаются.

