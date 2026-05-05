Специалисты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю рассказали, какие сервисы объединены в ФГИС ЕЦП НСПД

Федеральная государственная географическая информационная система «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (ФГИС ЕЦП НСПД) – это единое цифровое пространство, которое предназначено для хранения, анализа и визуализации информации. Платформа объединяет сведения из федеральных, региональных и коммерческих информационных систем. Данные обновляются в автоматическом режиме и используются при предоставлении государственных услуг. Подробнее о сервисах, входящих в состав ФГИС ЕЦП НСПД, рассказали эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю.

Сервис функционирует в соответствии с государственной программой с одноименным названием, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации № 2148 в 2022 году.

«ФГИС ЕЦП НСПД упрощает процесс сбора данных для принятия управленческих решений, позволяет комплексно подходить к пространственному развитию, проектированию и строительству объектов. Согласно планам, утвержденным Правительством Российской Федерации, до конца 2030 года платформа будет использоваться на территории всех субъектов страны для предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере земли и недвижимости», – отмечает заместитель директора-главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Андрей Власенко.

ФГИС ЕЦП НСПД объединяет целый ряд сервисов, выполняющих различные функции, например: поиск земельных участков для развития туризма, подготовка схемы для индивидуального жилищного строительства и т.д.

С помощью сервисов «Земля для стройки» и «Земля для туризма» граждане и инвесторы могут подобрать земельный участок для строительства и реализации туристического проекта.

Инструмент «Градостроительная проработка онлайн» предназначен для получения подробной информации об интересующем участке или территории, включая сведения о возможности строительства, а также о наличии ограничений и обременений в использовании земель.

Сервис «Земля просто» позволяет заинтересованным лицам самостоятельно подготовить проект схемы расположения земельного участка без привлечения кадастровых инженеров.

С помощью сервиса «Мои объекты недвижимости» правообладатели могут получить информацию о принадлежащих им объектах недвижимости. Также инструмент позволяет формировать публичные предложения о продаже или аренде недвижимого имущества.

Сервис «Мой адрес» позволяет уточнить местоположение объекта недвижимости на карте. При обнаружении ошибки пользователи могут подать обращение в уполномоченный орган для ее исправления.

Сервис «Индивидуальное жилищное строительство» помогает спланировать размещение жилого дома с учетом этажности и максимальной площади застройки. Пользователь может подготовить схему размещения жилого дома в границах своего земельного участка и направить ее с помощью портала «Госуслуги» в уполномоченный орган.

Инструмент «Согласования в стройке» предназначен для анализа земельных участков и территорий на предмет наличия градостроительных ограничений и необходимости согласования размещения планируемых к строительству объектов капитального строительства, а также для формирования картографических материалов, требуемых для получения государственных услуг в сфере строительства.

Сервис «Визуализация пространственных данных» предоставляет возможность отображения на карте результатов кадастровых работ, полученных в электронном виде.

ФГИС ЕЦП НСПД обеспечивает формирование индивидуального набора данных и требований для каждого пользователя, необходимых для получения государственных услуг.

Подробнее ознакомиться с функционалом ФГИС ЕЦП НСПД возможно на официальном сайте площадки https://nspd.gov.ru.

Дмитрий Чернобровенко, заместитель руководителя Управления Росреестра по Краснодарскому краю, добавил:

«Развитие и внедрение ФГИС ЕЦП НСПД находится на особом контроле Правительства Российской Федерации. В июне 2025 года утверждён перечень государственных и муниципальных услуг, для предоставления которых должны использоваться пространственные данные и сведения из ФГИС ЕЦП НСПД. В настоящий момент обеспечено взаимодействие ФГИС ЕЦП НСПД с 93 информационными системами 64 субъектов РФ. Карткомпонент ФГИС ЕЦП НСПД встроен в 15 федеральных и региональных информационных систем. Приняты необходимые решения для обеспечения обязательного использования данных ФГИС ЕЦП НСПД для оказания государственных и муниципальных услуг в рамках реализации Федерального закона от 31.07.2025 № 317-ФЗ».