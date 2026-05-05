МТС усилила безопасность пропускной системы крупнейшего теплоснабжающего предприятия Кубани

Пропускные пункты предприятия теперь оснащены камерами видеонаблюдения с возможностью аналитики для бесконтактного прохода и проезда

МТС внедрила автоматизированную систему пропуска и контроля на территории одного из ключевых предприятий региона по обеспечению тепловой энергией жителей Краснодара. Допуск на территорию «Краснодартеплосети» теперь осуществляется с помощью видеоаналитики. Кроме того, решение анализирует рабочий день персонала.

Пропускные пункты предприятия теперь оснащены камерами видеонаблюдения с возможностью аналитики для бесконтактного прохода и проезда. В систему интегрировано также ПО для учета рабочего времени сотрудников. Система позволяет выгружать отчетность по каждому специалисту, автоматически учитывать переработки или нарушения трудовой дисциплины. А также контролировать пребывание посетителей на предприятии. К сервису можно подключаться удаленно с телефона или компьютера - в режиме реального времени или обращаясь к информации в архиве.

«В первую очередь такие решения работают на безопасность критически важных для города объектов. Автоматизация контроля на ресурсоснабжающих предприятиях обеспечивает максимальный контроль, прозрачность всех процессов и возможность принимать эффективные управленческие решения на основе цифрового анализа», - отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.