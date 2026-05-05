Жителей Кубани предупредили о новой схеме кибератак перед Днем Победы

Аферисты выдают себя за поисковиков, нашедших сведения о пропавших на войне Фото: Архив "КП".

Мошенники активно рассылают фейковые сообщения о героях Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы, пытаясь обмануть жителей региона и получить доступ к их аккаунтам. Злоумышленники выдают себя за участников поисковых движений и информируют о якобы найденных родственниках, пропавших во время войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, мошенники действуют под видом известных проектов, таких как «Вахта памяти», и отправляют сообщения с ссылками на поддельные сайты, которые выглядят как архивные ресурсы. Пользователей просят подтвердить данные, введя код из смс, что позволяет злоумышленникам получить доступ к учетной записи на портале «Госуслуг».

Правоохранители предупреждают: ни в коем случае нельзя переходить по подозрительным ссылкам и сообщать коды из смс. Жителей Кубани просят предупредить близких, особенно пожилых людей, которые чаще других становятся жертвами мошеннических схем.

