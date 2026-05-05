Время добрых дел: активная молодежь съехалась в детский лагерь в Туапсе

Фото: ВДЦ "Орленок"

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» реализуется программа социально-гуманитарной направленности «Волонтёрский отряд “Орлёнка”» – открытые сердца», в которой принимают участие лидеры и активные участники детских добровольческих и молодёжных общественных организаций.

В уникальной среде подростки, независимо от своего добровольческого опыта, проживают ценности добра и взаимопомощи на практике, ощущая личную ответственность за общий результат.

«Особую гордость вызывает наш волонтёрский отряд. В него вошли ребята, которым “Орлёнок” уже знаком: раньше они уже были участниками разных программ Центра. Теперь они вновь прошли конкурс портфолио и стали волонтёрами. Для этих ребят теория волонтёрского движения не расходится с практикой: прямо сейчас, в инклюзивной смене “Импульс творчества”, они доказывают это делом. Наши волонтёры сопровождают слабовидящих и незрячих сверстников на всех ключевых событиях, проводят для них мастер-классы и творческие встречи. Убеждён: такое перекрёстное общение – уникальный опыт для обеих сторон. Он помогает расти и тем, кто дарит заботу, и тем, кто получает поддержку», – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Принимая участие в событиях программы, подростки знакомятся с ключевыми направлениями добровольчества – социальным, экологическим, культурным, событийным и патриотическим – и, объединившись в добровольческие отряды, проходят полный путь реализации собственной инициативы: от выявления потребности и поиска идеи до планирования и воплощения конкретного доброго дела.

«Я работаю в “Орлёнке” с 11 й смены 2025 года. Эта смена мне очень нравится. Ребята невероятно активные. Особенно радует, что к нам приехали настоящие волонтёры – не на словах, а на деле. Они активно взаимодействуют с ребятами с инклюзией: помогают им во всех ситуациях. Когда мы спрашиваем, кто хочет помочь, откликается очень много желающих – это приятно удивляет. Дети яркие, инициативные, с готовностью включаются в дела. Ребята с инклюзией тоже проявляют активность: сами подходят, знакомятся. Дети очень добрые, к тому же красиво поют. Интересная особенность этой смены – это мастер классы, которые ребята привезли с собой. Они придумали их ещё до приезда: это было одним из заданий конкурса. Мы, вожатые, помогали им найти материалы и организовать процесс. В специально отведённый вечер проводится серия мастер классов – в день получается около 10-15 мероприятий. Ребята с инклюзией заранее записываются на те, что им интересны, и посещают их небольшими группами по 4-5 человек. Потом они могут перейти на другой мастер класс – всё организовано по желанию участников. Среди мастер классов были очень интересные инициативы: занятия со шрифтом Брайля, танцевальные мастер классы; совместные зарядки, где участники объединяются в пары: ребята с разным уровнем зрения помогают друг другу. Например, те, кто видит хорошо, поддерживают тех, у кого есть проблемы со зрением. В целом, я вижу, что за время смены ребята стали ещё дружнее, сплочённее. Они учатся друг у друга, поддерживают и вдохновляют. Это очень ценно – наблюдать, как формируется такая тёплая и отзывчивая атмосфера», – отметила вожатая детского лагеря «Солнечный» Полина Андриенко из Краснодара.

Участники детских добровольческих и молодёжных общественных организаций, которых объединила в детском лагере «Солнечный» программа «Волонтёрский отряд “Орлёнок” – открытые сердца», на всех мероприятиях сопровождают своих сверстников – ребят с нарушениями зрения из инклюзивной смены «Импульс творчества», проводят для них мастер-классы по оригами, китайской каллиграфии и другие. Проявляя заботу о других, предлагая идеи для совместных добрых дел, мальчишки и девчонки ищут и находят новые способы самовыражения и раскрывают свой творческий потенциал.

«Я провела мастер класс по изготовлению кукол оберегов для детей из “Импульса творчества”. Участники создавали поделки из ткани, бумаги и ниток – ребятам всё очень понравилось. В процессе изготовления кукол я рассказала истории из Древней Руси о традициях дарить куклы обереги детям. Также мы выполнили необычное действие: ходили по домикам с закрытыми глазами и “общались руками” – без слов. Это помогло установить более глубокий контакт с детьми и прочувствовать, как можно передавать понимание и взаимодействие без речи. Опыт оказался для меня очень ценным: я лучше поняла особенности общения с такими ребятами. В следующем году планирую снова подать заявку на смену “Открытые сердца”. Уже два года я работаю летом в зоопарке, где тоже активно взаимодействую с детьми. Я искренне люблю работать с ними, поэтому решила связать своё будущее с педагогикой», – поделилась Софья Блинкевич из Ростова-на-Дону.

В «Мастерской добрых дел» мальчишки и девчонки разбираются, как превратить стремление «хочу помочь» в реальное действие: осваивают основы социального проектирования, учатся анализировать окружение, формулировать цель, распределять роли в команде и доводить задуманное до результата.

«В рамках акции “Добрые дела” мы организуем разные активности для ребят – проводим мастер классы и игры, чтобы дети могли проявить себя. Например, у нас есть проект “Дети детям”: мы устраиваем творческие занятия, где участники могут создать собственную картину или освоить новый навык. Одним из самых запоминающихся моментов стал мастер класс “Разговор руками”: мы общались без слов, только с помощью жестов и прикосновений. Это было очень необычно и интересно. Работа с детьми до 16 лет стала для меня новым опытом. Раньше я сталкивалась с подобным только косвенно: моя мама – педагог джазового вокала, и у неё была взрослая ученица с похожими особенностями. Но здесь, в “Орлёнке”, я увидела, насколько слабовидящие дети позитивны и добры – от них буквально исходит позитивная энергия. Больше всего меня поразило, что они умеют искренне радоваться жизни: не зацикливаются на том, чего у них нет, а ценят то, что есть – друзей, время в лагере, новые впечатления. У них, действительно, есть чему поучиться. Вне лагеря я активно участвую в общественной жизни: я активистка Движения Первых и наставница программы “Орлята России”. Кроме того, занимаюсь в музыкальной и театральной школах, руковожу собственной театральной студией, тренируюсь на воздушных полотнах и хожу на гимнастику. Ещё нравится снимать кино и рекламу. Это мой второй визит в “Орлёнок”: первый приезд был связан с программой “Орлята России”. Мне настолько понравилось, что я обязательно подам заявку на участие ещё раз. В завершение хочу пожелать всем ребятам сохранять эту удивительную радость жизни, оставаться такими же весёлыми и открытыми. Продолжайте заниматься тем, что любите, – вы талантливые певцы, музыканты и творцы. Никогда не сдавайтесь и цените прекрасные моменты, которые дарит жизнь!» – пожелала участникам 5 смены Злата Дмитришина из Свердловской области.

Итоговым событием смены станет ярмарка «Открытые сердца», где каждый волонтёрский отряд представит своё доброе дело, поделится историей его создания и покажет, как открытость, инициатива и командная работа могут сделать мир вокруг добрее.

Смена реализуется в рамках программы комплектования обучающимися по дополнительным общеразвивающим программам на 2026 год, утверждённой Министерством просвещения Российской Федерации.