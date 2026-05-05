Россия отбила атаку беспилотников в небе над Краснодарским краем

Дроны сбиты в 15 регионах РФ. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Средства ПВО сбили над регионами России более 90 вражеских беспилотников. В Министерстве обороны РФ сообщили, что летательные аппараты были перехвачены и уничтожены в воздушном пространстве Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московской области, Адыгеи, Крыма, а также Краснодарского края. Кроме того, были сбиты аппараты над акваториями Азовского и Чёрного морей.

«С 14:00 до 21:00 по московскому времени противовоздушные силы успешно нейтрализовали 93 ударных беспилотника украинского производства, принадлежащих к типу самолётов», – уточнили в ведомстве.

Ранее в Краснодарском крае была объявлена беспилотная опасность и жителей региона попросили переждать это время в укрытиях. В аэропорту Сочи отменили и перенесли несколько десятков рейсов в целях безопасности.