НовостиОбщество5 мая 2026 20:39

Восемь рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за ограничений

Евгения ХАЛИКОВА
Восемь рейсов в Сочи изменили курс.

Восемь рейсов, направлявшихся в Сочи, были вынуждены изменить маршрут и приземлиться на запасных аэродромах из-за временных ограничений на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Экипажи восьми рейсов приняли решение уйти на запасные аэродромы в Минеральные Воды, Владикавказ и Грозный», — уточнили сотрудники воздушной гавани Сочи.

Пассажирам рекомендуется проверять статус своих рейсов у авиаперевозчиков.

Ограничения на полеты в Сочи были введены Росавиацией 5 мая с 14:36 по московскому времени для обеспечения безопасности. Ранее сообщалось о 37 задержанных рейсах (на вылет и прилет) и четырех отмененных рейсах в аэропорту Сочи.