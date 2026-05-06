В небе над Кубань, Адыгеей и еще шестью регионами 6 мая сбили 46 дронов

Почти полсотни беспилотных летательных аппаратов сбили силы ПВО России в течении 6 мая. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, ракетные войска перехватили и уничтожили дроны над восемью регионами.

«С 08.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Адыгея», – уточнили в ведомстве.

Ранее «КП»-Кубань» рассказала, что из-за беспилотной опасности в Туапсе временно прекратили ликвидацию последствий разлива нефти. Работы возобновили после того, как угрозу воздушной атаки отменили.