Аэропорт Сочи временно ограничил работу в целях безопасности

В международном аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - сообщили в Росавиации в 03:13.

Все наземные службы аэропорта находятся в полной готовности и возобновят обслуживание рейсов сразу после отмены ограничений. Авиакомпании должны оповещать пассажиров об изменениях в расписании.

Всех, кто находится в здании аэропорта просят сохранять спокойствие и проявлять уважение друг к другу: не занимать свободные кресла сумками и уступать места пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с детьми.

Для удобства ожидающих в терминале доступны бесплатная комната матери и ребенка, питьевые фонтанчики с водой (расположены рядом с санузлами).

Актуальную информацию о статусе рейсов можно получить на онлайн-табло в зале ожидания, на официальном сайте аэропорта Сочи, на ресурсах авиакомпаний, а также из аудиообъявлений по громкой связи в терминале.