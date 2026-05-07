Российские ПВО сбили дроны над Кубанью и двумя морями в ночь на 7 мая

В ночь на 7 мая российские средства противовоздушной обороны ликвидировали над территорией страны более трех сотен дронов. БПЛА сбили в том числе над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями, а также над республиками Адыгея и Крым, сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 21:00 6 мая до 7:00 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 347 украинских беспилотных летательных аппаратов», – рассказали в ведомстве.

Беспилотники также сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Калмыкия и акваторией Каспийского моря.

В Министерстве обороны России уточнили, что все БПЛА были самолетного типа.

Напомним, что в Краснодарском крае с вечера 6 мая действует беспилотная опасность.

