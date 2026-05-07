В аэропортах Краснодарского края действуют временные ограничения на полеты

Авиагавани Краснодарского края – аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика – столкнулись с временными ограничениями на работу в ночь на 7 мая. Как сообщили в Росавиации, эта мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ограничения начали действовать в аэропортах Краснодара и Геленджика с 02:10, а в аэропорту Сочи – с 03:13.

Напомним, в регионе действует режим беспилотной опасности. Он был введен еще накануне, 6 мая, в 19:05.

Об изменениях в расписании пассажиров информирует авиакомпании. Путешественникам также рекомендуется внимательно следить за онлайн-табло и аудиообъявлениями в терминалах и самостоятельно проверять информацию на сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Напомним, аэропорт Геленджика в обычное время принимает и отправляет рейсы с 08:30 до 20:00, а аэропорт Краснодара – с 09:00 до 23:00.

