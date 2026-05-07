Пять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи

В связи с действующими ограничениями на полеты в аэропорту Сочи экипажи пяти рейсов приняли решение перенаправиться на запасные аэродромы. Как только ограничения будут сняты, самолеты вернутся воздушную гавань курорта, где их обслужат в порядке очереди и направят в пункты назначения.

«Обстановка в терминале аэропорта Сочи спокойная. Все необходимые меры сейчас направлены исключительно на безопасность пассажиров», - рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи.

Для удобства пассажиров в терминале приняли дополнительные меры комфорта: выдали 100 ковриков, установили 60 скамеек, а также разместили три кулера с питьевой водой.

Для оказания помощи или получения информации пассажиры могут обратиться к менеджерам по гостеприимному сервису, работающим в чистых и общественных зонах терминала, либо к сотрудникам стойки информации в секторе В2.

Актуальную информацию о вылетах авиакомпании направляют пассажирам по контактам, указанным при бронировании. Также статус своего рейса можно узнать на онлайн-табло на официальном сайте воздушной гавани.

