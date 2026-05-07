В аэропорту Сочи задерживаются более 70 рейсов на вылет и прилет

Аэропорт Сочи Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Сочи наблюдаются задержки на вылет и прилет самолетов. Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства, которые вели в целях безопасности.

По данным онлайн-табло на 9:00 7 мая, в воздушной гавани задержано в общей сложности 75 рейсов. Из них 37 бортов не могут вовремя вылететь из Сочи, а 41 рейс задерживается на прибытие.

Задержки коснулись также международных направлений: время вылета изменили в Анталью, Тбилиси, Тель-Авив, Ереван, Ташкент, Стамбул. На прилет также задерживаются самолеты из Ташкента, Тбилиси, Антальи, Еревана, Стамбула.

Ранее стало известно, что пять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сочи отменили угрозу атаки беспилотников