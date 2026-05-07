Песни военных лет поют в сочинских автобусах в честь Дня Победы

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи стартовала акция «Марафон песен военных лет», посвященная 81-й годовщине Великой Победы. 35 автобусов, украшенных праздничной символикой, вышли на городские маршруты, чтобы напомнить пассажирам о героическом прошлом страны.

Торжественное открытие марафона состоялось в автобусе №87. Вокалисты Театра песни «Черноморский» исполнили для пассажиров любимые композиции военных лет – «Катюшу», «Синий платочек», «День Победы» и «Три танкиста». Акция продлится до 9 мая и охватит все районы курорта.

Как рассказал заместитель главы города Вячеслав Бауэр, песенный марафон проводится совместно с управлением культуры администрации Сочи. Это не только способ почтить память героев, но и возможность передать молодому поколению значимость праздника, а также создать теплую, патриотическую атмосферу.

«Праздничные автобусы с песнями военных лет объединяют сочинцев и гостей города в едином чувстве патриотизма и всегда очень нравятся пассажирам любого возраста», – отметил Бауэр.

В рамках празднования Дня Победы по кольцевому маршруту №2М с 8 по 10 мая будет курсировать тематический электробус «Сочи – город-госпиталь». Его оформление и аудиосопровождение посвящены подвигу города в годы Великой Отечественной войны.

9 мая, в сам День Победы, все городские автобусы выйдут на линию с российскими флагами. На мультимедийных экранах в салонах пройдет трансляция «Бессмертного Полка», а записи военных песен будут звучать повсюду. Кроме того, студенты Института транспорта и сервиса будут раздавать георгиевские ленточки на остановках и в общественном транспорте.

