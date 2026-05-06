«Бессмертный полк» онлайн, бесплатные музеи и 450 концертов: как Краснодарский край встретит День Победы

Кубань готовится к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Краснодарский край готовится к празднованию Дня Победы. И хотя торжественного прохождения войск в краевой столице не будет, как и других массовых мероприятий, к 9 Мая традиционно готовятся с особым размахом. В честь 81-й годовщины окончания Великой Отечественной войны в регионе запланировано свыше 10 тысяч тематических событий, которые охватят каждый его уголок.

«Учитывая текущую обстановку, мы обязаны соблюсти самые строгие меры безопасности. Акцию «Бессмертный полк» по опыту прошлых лет проведем в онлайн-формате», – рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Также почтить память героев можно будет в рамках акции «Бессмертный автополк». Ее участники могут разместить портреты своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и партизан – на окнах и кузовах личных автомобилей. Она выступает как альтернатива или дополнение к традиционному «Бессмертному полку».

Традиционные акции памяти

Праздничные мероприятия начнутся с торжественно-траурных митингов и церемоний возложения цветов к воинским мемориалам. Жители края смогут присоединиться к знаковым и уже ставшим традиционными акциям:

- «Георгиевская ленточка». Волонтеры продолжат раздачу символов вплоть до 9 мая;

- «Свеча памяти». У мемориалов и в окнах домов зажгут свечи в знак уважения героям;

- «Вальс Победы». На площадях пройдут танцевальные флешмобы в стилистике военных лет.

В этом году особое внимание уделено вовлечению жителей в создание атмосферы праздника. В школах, музеях и библиотеках открываются «Стены памяти», где можно разместить фото своего ветерана. Акция «Окна Победы» призывает украсить дома и офисы тематическими трафаретами, а в рамках «Сада Памяти» по всему краю высадят молодые деревья в честь павших бойцов.

Культурная и образовательная программа

Праздничный марафон включает в себя около 450 концертов. Также жителей и гостей региона ждут бесплатные экскурсии в военно-исторических музеях, показы тематических фильмов в кинотеатрах и спектаклей в театрах, военно-исторические фестивали и выставки современной и ретро-техники, спортивные турниры, велопробеги и патриотические квесты. А в школах и детсадах Кубани пройдут уроки мужества и встречи с ветеранами.

«Никакие ограничения не помешают нам поздравить наших героев. В крае осталось всего 168 фронтовиков. Праздник должен прийти в дом к каждому из них», – заявил глава Краснодарского края.

Артисты из «фронтовых бригад» уже начали устаивать праздничные концерты для ветеранов Великой Отечественной войны.

В администрации региона отмечают, что патриотический марафон не ограничится майскими праздниками – тематические мероприятия будут проводиться в течение всего 2026 года.

