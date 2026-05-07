Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом жителей и гостей предупредил глава города Андрей Кравченко около 11 часов утра 7 мая.

Мэр обратился с рекомендациями по безопасности:

- Если вы дома – не подходите к окнам. Рекомендуется укрыться в помещениях без окон или в комнатах, окна которых не выходят на сторону моря (коридор, ванная, туалет, кладовая).

- На улице – найдите укрытие в цокольных этажах ближайших зданий, подземных переходах или паркингах.

Красней опасно использовать автомобили как укрытие и прятаться у стен многоэтажных домов.

Рекомендуется сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала, которая будет объявлена сразу после нормализации обстановки.

Ранее беспилотную опасность объявили в Анапе, Туапсе и Геленджике.