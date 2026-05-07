Парад Победы начнется в Краснодаре в 10:00

В Краснодаре перед парадом Победы организуют досмотр. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

«В условиях специальной военной операции будут приняты все меры для обеспечения безопасности участников и зрителей. Войти на Главную городскую площадь можно будет только через рамки металлодетекторов и досмотр. Дежурство будут нести правоохранительные органы и оперативные службы», – сообщил мэр Краснодара в соцсетях.

Парад в кубанской столице начнется в 10:00. На Главной городской площади торжественно пройдут войска Краснодарского гарнизона.

Для тех, кто не может лично посетить мероприятие, прямую трансляцию организуют телеканалы «Кубань 24» и «Краснодар».