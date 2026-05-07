В центре Краснодара ограничат движение 8 и 9 мая Фото: пресс-служба городской администрации

В центре Краснодара ограничат движение 8 и 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Это связано с торжественным прохождением войск в День Победы», – объяснили в мэрии краевого центра.

С 8:00 8 мая до 15:00 9 мая ограничат проезд по улицам:

– Буденного – от Рашпилевской до Митрофана Седина;

– Калинина – от Рашпилевской до Красной;

– Кузнечной – от Красной до Красноармейской.

С 18:00 8 мая до 15:00 9 мая будет перекрыто движение по улицам:

– Красной – от Пашковской до Володи Головатого;

– Красноармейской – от Пашковской до Кузнечной;

– Длинной – от Рашпилевской до Коммунаров.

Водителей просят не парковать автомобили на этих участках. Автомобили, оставленные в местах перекрытия, эвакуируют.

Напомним, парад Победы в Краснодаре начнется в 10:00.