В центре Краснодара ограничат движение 8 и 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Это связано с торжественным прохождением войск в День Победы», – объяснили в мэрии краевого центра.
С 8:00 8 мая до 15:00 9 мая ограничат проезд по улицам:
– Буденного – от Рашпилевской до Митрофана Седина;
– Калинина – от Рашпилевской до Красной;
– Кузнечной – от Красной до Красноармейской.
С 18:00 8 мая до 15:00 9 мая будет перекрыто движение по улицам:
– Красной – от Пашковской до Володи Головатого;
– Красноармейской – от Пашковской до Кузнечной;
– Длинной – от Рашпилевской до Коммунаров.
Водителей просят не парковать автомобили на этих участках. Автомобили, оставленные в местах перекрытия, эвакуируют.
Напомним, парад Победы в Краснодаре начнется в 10:00.