Как в Краснодаре и Новороссийске пройдет парад Победы

Парада Победы не было в Краснодаре последние три года. Праздничное шествие не проводили в целях безопасности. Но в этом году параду быть. Он пройдет сразу в двух городах Кубани – в столице и в Новороссийске. Решение о проведении торжественных шествий принял губернатор Вениамин Кондратьев.

- Парад Победы в Новороссийске и Краснодаре состоится. Приняли такое решение совместно с силовыми и военными структурами региона. Благодарен правоохранительным органам за поддержку решения о проведении парадов в столице Кубани и городе-герое Новороссийске в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, - сообщил глава региона. - Мы живем в непростое время ежедневной беспилотной опасности и угроз с воздуха, но благодаря профессионализму наших военных и правоохранителей — мы справляемся. Проведение праздничных мероприятий в текущих условиях - это высокая ответственность, поэтому сейчас принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности и того, чтобы все прошло в штатном режиме.

В этом году торжества имеют особое значение: они не только отдают дань памяти подвигу предков, но и показывают сплоченность общества перед лицом новых угроз.

Начнутся парады в 10 утра. В Новороссийске праздничное шествие пройдет на улице Советов.

- В городе состоится парад с участием военнослужащих и представителей силовых структур. Формат проведения мероприятия в этом году предусматривает прохождение пеших парадных расчетов без привлечения колонн современной военной техники. Вместе с тем по центральным улицам города традиционно проследует легендарный танк Т-34 - символ Победы, мужества и героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны. Парад пройдет с соблюдением всех необходимых мер безопасности, - сообщили в мэрии Новороссийска.

В Краснодаре парад по старой, доброй традиции пройдет на Главной городской площади. В центре города по такому случаю перекроют улицы.

