Патриотический фестиваль, фронтовые бригады и трамвай Победы: Гид по праздничным мероприятиям Краснодара 9 Мая

Краснодар готовится к 81-й годовщине Победы Фото: Сергей НАДЕЖДИН. Перейти в Фотобанк КП

В краевой столице утверждена масштабная программа празднования Дня Победы. Жителей и гостей города ждут фестивали под открытым небо, исторические реконструкции, тематические трамваи и адресные поздравления ветеранов.

Главной точкой притяжения 9 мая станет парк на Затоне (ул. Береговая, 146). С 11:00 до 14:00 здесь развернется большой патриотический фестиваль. Гости увидят эволюцию вооружения – от легендарных винтовок Великой Отечественной до современных беспилотников и армейского снаряжения. Здесь также пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи и военно-прикладным дисциплинам, будут работать зоны настольных игр. Кроме того, зрители увидят парад Почетного караула Краснодара и акцию «Случайный вальс», а кульминацией станет масштабное развертывание Знамени Победы.

Вход на фестиваль в парке им. 30-летия Победы свободный, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

«Фронтовые бригады» и «Трамвай Победы»

Особое внимание уделят ветеранам, которые не смогут посетить общегородские площадки. К ним домой приедут творческие коллективы: во дворах участников войны пройдут персональные концерты.

8 и 9 мая по улицам города вновь пустят знаменитый «Трамвай Победы». На открытой платформе артисты будут исполнять песни военных лет, создавая праздничное настроение во всех районах Краснодара.

Культурная и образовательная программа

Исторический парк «Россия — моя история»: с 8 по 10 мая здесь запланированы тематические экскурсии, интерактивные квесты и кинопоказы.

Площадь Памяти Героев: с 5 по 10 мая у мемориала будет организуют несение Почетной Вахты Памяти.

Школы и детсады: юные краснодарцы участвуют в акциях «Окна Победы», «Письма Победы» и «Рисуем Победу».

«Во всех детских садах организованы встречи воспитанников с почётными гостями и ветеранами боевых действий. Такие мероприятия помогают с малого возраста воспитывать в детях мужество и патриотизм», - отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Праздничные локации также будут организованы во всех городских скверах и на спортивных объектах. Подробная афиша локальных мероприятий, в которых смогут принять участие жители и гости краевой столицы размещена на официальном сайте мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бессмертный полк» онлайн, бесплатные музеи и 450 концертов: как Краснодарский край встретит День Победы

Концерты, мотопробег и дрифт: Куда сходить в Новороссийске 9 Мая