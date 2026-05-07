В Краснодаре изменится движение автобусов 8 и 9 мая

В Краснодаре изменится движения автобусов 8 и 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По измененным маршрутам будут работать автобусы № 2Е, 45 и 201. Это связано с проведением парада Победы и вводимыми ограничениями на проезд транспорта.

Автобус № 201 «Краснодар-1 – поселок Южный» проследует от улицы Красноармейской по улицам Пашковской и Октябрьской с поворотом на улицу Северную и далее по маршруту. Транспорт № 2Е «Железнодорожный вокзал “Краснодар-I” – Троллейбусное депо № 1» перенаправят на улицу Октябрьскую от улиц Мира и Северной при обратном маршруте.

Автобус № 45 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» – Микрорайон «Губернский» проследует от улицы Красноармейской по улицам Пашковской, Октябрьской с поворотом на улицу Северную и далее по маршруту.

