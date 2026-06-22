Ракетная опасность объявлена в Краснодарском крае

Архивное фото Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На территории Краснодарского края объявлена ракетная опасность. Об этом жителей и гостей региона предупредили в 11:10 22 июня.

«Существует угроза падения ракет», - говорится в сообщении регионального министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Рекомендации населению:

- Находясь в здании: отойдите от окон, переместитесь в защищённое помещение — подвал, заглубленное помещение или защитное сооружение.

- На улице: укройтесь в ближайшем защитном сооружении либо в естественных складках местности.

- В транспорте: остановитесь, покиньте транспортное средство и укройтесь в безопасном месте (защитное сооружение или складки местности).

При обнаружении обломков ракет не приближайтесь к ним — немедленно сообщите по телефону 112.

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