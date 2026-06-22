Аэропорт Сочи ограничил прием и вылет рейсов 22 июня

Аэропорт Сочи Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

22 июня в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов в целях обеспечения безопасности полетов. Отдельные воздушные суда могут быть перенаправлены на запасные аэродромы, предупредили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - сообщили в Росавиации.

Пассажирам рекомендуется проверять статус рейса перед выездом в аэропорт, отслеживать обновления на официальном онлайн-табло воздушной гавани, внимательно следить за СМС-сообщениями и оповещениями от авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в Сочи объявили беспилотную угрозу.

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