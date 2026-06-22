Жители и гости Сочи присоединились ко Всероссийской минуте молчания

Фото: пресс-служба администрации Сочи

22 июня, в День памяти и скорби, Сочи вместе со всей страной замер во Всероссийской минуте молчания. В 12:15 по московскому времени жители и гости курорта склонили головы в знак почтения к жертвам Великой Отечественной войны. К участию в этой важной гражданской акции призвал глава города Андрей Прошунин.

На время памятной акции жизнь курорта изменила свой привычный ритм. Все уличные медиаэкраны города полностью отключили коммерческую рекламу. Вместо нее транслировалась мемориальная заставка. А в социальных сетях городской администрации опубликовали ролики с исторической видеохроникой.

В детских лагерях, школах и библиотеках прошли тематические часы памяти. В РДК «Адлер» состоялась познавательная программа «Потомки победителей», а сотрудники библиотеки №3 Дагомыса провели для воспитанников гимназии №76 памятное мероприятие «Тот первый день и первый шаг к Победе».

К акции присоединились знаковые объекты показа. В парке «Дендрарий» посетителям предложили принять участие в минуте молчания, а на площадке виллы «Надежда» специалист Сочинского национального парка Николай Марков провел исторический экскурс о роли города-госпиталя в военные годы.

Памятные мероприятия охватили абсолютно все внутригородские районы и сельские округа. С раннего утра сочинцы и туристы несут живые цветы к памятникам военной истории, отдавая дань уважения павшим воинам и мирным жителям.

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