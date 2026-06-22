В Краснодарском крае память героев почтили минутой молчания

Кубань присоединилась ко Всероссийской минуте молчания Фото: Архив "КП".

22 июня, в День памяти и скорби, Краснодарский край вместе со всей Россией почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны. В 12:15 по московскому времени регион замер во Всероссийской минуте молчания.

Момент был выбран не случайно: именно в это время 22 июня 1941 года по радио прозвучало официальное обращение о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

В память о тех, кто боролся за свободу Родины, и о миллионах погибших мирных жителей, в крае приостановили теле- и радиовещание. На несколько минут прекратилось движение транспорта, замерли кассы в торговых центрах, а на предприятиях, где это позволял технологический цикл, сделали паузу в работе.

«Минута тишины – дань уважения тем, кто боролся за свободу Родины, память о павших на фронте и мирных жителях, ставших жертвами самой кровопролитной войны минувшего века», – отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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