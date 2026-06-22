Кондратьев осмотрел место прорана дамбы на реке Кубани в хуторе Западном

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев оценил ход аварийно-восстановительных работ на реке Кубань в хуторе Западном. В осмотре места прорыва защитного сооружения приняли участие вице-губернатор Дмитрий Маслов и начальник краевого ГУ МЧС Алексей Клушин.

По словам главы региона, причиной чрезвычайной ситуации стали обильные осадки, из-за которых уровень воды в реке поднялся выше критических отметок.

«Важно понимать, что саму дамбу не смыло. Был прорыв на 100-метровом участке, мы его максимально сократили», - рассказал Кондратьев.

Уровень воды в реке снизился на три метра, а оперативные действия профильных служб позволили максимально сократить поврежденный участок. Вениамин Кондратьев выразил благодарность сотрудникам МЧС, спасателям «Кубань-СПАС» и казакам за слаженную работу, благодаря которой удалось предотвратить дальнейшее затопление сельхозугодий.

По словам губернатора региона, ситуация находится под полным контролем, и одной из важнейших задач была защита будущего урожая фермеров.

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