Напавший на посетителей ТЦ в Краснодаре отправится в СИЗО до 20 августа

Убийцу отправили в СИЗО Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Первомайский районный суд Краснодара заключил под стражу 19-летнего молодого человека, устроившего вооруженное нападение на посетителей торгового центра в краевой столице. Он обвиняется в убийстве, а также в покушении на убийство двух и более лиц, совершенных общеопасным способом из хулиганских побуждений (п.п. «е», «и» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Напомним, трагедия произошла 20 июня в здании краснодарского торгово-развлекательного центра West Mall. Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый без видимых причин и мотивов напал с ножом на находившихся внутри людей. В результате жестокой атаки 41-летняя женщина скончалась на месте от полученных ранений, еще несколько человек пострадали и были госпитализированы с ножевыми ранениями.

Следственные органы обратились в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей. Изучив представленные материалы, суд полностью удовлетворил прошение следствия. Нападавший отправлен в СИЗО на два месяца - до 20 августа.

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