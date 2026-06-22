Трое отравились бутылочным вином на Бали, где погибла туристка из Сочи

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На индонезийском курорте Бали зафиксированы как минимум три смертельных исхода и несколько случаев отравления после употребления местного вина с содержанием метанола, сообщает NEWS.ru. По данным публикации, напиток продаётся в магазинах по низкой цене — около 100 рублей за бутылку — и вызывал тяжёлые интоксикации у туристов.

Источник приводит несколько эпизодов: у одного путешественника рвота началась на следующий день после пары бокалов; двое отдыхающих несколько дней оставались неспособными встать с постели; ещё одна женщина потеряла сознание на скутере и получила серьёзные травмы лица. Одна из погибших находилась в коме 22 дня до смерти, другие случаи с летальным исходом связывали с употреблением аналогичного вина и ранее.

Официальных комментариев от властей Индонезии и дипломатических представительств России на момент публикации не поступало. Родственники пострадавших предпринимали попытки вернуть пострадавших в Россию для лечения. Проверки происхождения и состава напитка на курорте продолжаются.