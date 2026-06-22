Массированную атаку дронов отразили над Краснодарским краем и двумя морями

Российские ПВО сбили 141 украинский беспилотник за день Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В период с 07:00 до 20:00 по московскому времени средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Как сообщили в Министерстве обороны России, атаки были подавлены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Орловской областей, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Массированные налеты беспилотной авиации продолжались в течение всего светового дня. Силы противовоздушной обороны оперативно отражали угрозы, обеспечивая защиту населенных пунктов и критически важных объектов.

Ранее стало известно, что пожилая жительница Анапы пострадала при падении обломков дрона во двор ее частного дома в Супсехе. Врачи оказали женщине помощь, лечение она продолжит амбулаторно.