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НовостиПолитика23 июня 2026 4:58

Российские силы ПВО сбили дроны над Кубанью, Адыгеей, Черными и Азовскими морями

На Краснодарским краем и другими регионами России сбили БПЛА в ночь на 23 июня
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Архивное фото

Архивное фото

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 23 июня российские средства противовоздушной обороны ликвидировали почти полторы сотни дронов над территорией страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20:00 22 июня до 7:00 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении ведомства.

Украинские дроны сбили над Краснодарским краем, соседними Адыгеей, Крымом, Ставропольским краем, Ростовской областью, а также над Черным и Азовским морями. Кроме того, беспилотники уничтожили над Белгородской, Курской, Брянской и Астраханской областями.

Уточняется, что все БПЛА были самолетного типа.

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