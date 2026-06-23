В Сочи усилили контроль за продажей табака и вейпов несовершеннолетним

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Администрация Сочи совместно с молодежным волонтерским отрядом «СОВА» продолжает активно бороться с незаконной продажей табачной и никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Как рассказали в пресс-службе мэрии, очередной рейд прошел в Адлерском районе, на территории Красной Поляны.

В рамках федеральной инициативы «Спасибо за отказ!» активисты «СОВЫ» вместе с сотрудниками департамента потребительской сферы и услуг администрации провели профилактические беседы в 60 торговых точках. Цель таких мероприятий – не только ограничить доступ подростков к сигаретам и вейпам, но и повысить общественный контроль, а также сформировать ответственное отношение предпринимателей к защите здоровья подрастающего поколения.

«Профилактические мониторинговые мероприятия еженедельно проводятся во всех районах города с целью формирования ответственного отношения субъектов потребительского рынка к вопросам защиты здоровья подрастающего поколения и для ограничения доступа несовершеннолетних к табачной и никотиносодержащей продукции», - рассказал директор департамента потребительской сферы и услуг мэрии Сочи Александр Девин.

Руководителям и персоналу магазинов выдали информационные материалы, разъясняющие законодательные нормы и ответственность за их нарушение, а также рекомендации по проверке возраста покупателей.

Жителей Сочи призывают сообщать о фактах продажи табачной или электронной продукции несовершеннолетним на горячую линию департамента по телефону +7-938-458-38-99.

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